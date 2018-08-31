У США проти лобіста Опоблока висунули звинувачення

Колишнього партнера Манафорта звинуватили в незаконній лобістській роботі на користь української партії впродовж чотирьох років.

Соратника політтехнолога Пола Манафора, який колись працював також на фірму Cambridge Analytica, звинуватили в тому, що він незаконно працював у США в інтересах проросійської партії з України.

Як пише The Guardian, Сему Паттену інкримінують те, що він «умисне» був агентом партії «Опозиційний блок» з 2014 до 2018 року. Про це йдеться у поданні федеральному суду округу Колумбія. 47-річний лобіст міг порушити акт «Про реєстрацію іноземних агентів». Звинувачення проти нього висунула прокуратура США у Вашингтоні.

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Прес-секретар прокуратури пояснив, що в разі доведення вини, Паттена чекає до 5 років ув’язнення, а також передбачає фінансові стягнення. Обвинувачений створив компанію в США разом з росіянином Костянтином Килимником, який відомий своїми тісними зв’язками зі спецслужбами Росії.

Нагадаємо, що суд присяжних нещодавно визнав винним за 8 обвинуваченнями Пола Манафорта, який був консультантом "Партії регіонів" і Віктора Януковича. Але для нього це ще не все. Найближчим часом американський суд почне розгляд за цілою низкою інших звинувачень проти Манафорта, які стосуються його роботи в Україні.