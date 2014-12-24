У Росії хочуть ввести податок на собак
11:27, 24 грудня 2014Світ
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Законодавче збори Санкт-Петербурга вніс до Держдуми проект нового базового закону про відповідальне ставлення до домашніх тварин.
За собаку доведеться платити тисячу рублів на рік / krsk.kp.ru
Як випливає з тексту законопроекту, розміщеного в середу в думській електронній базі даних, депутати пропонують доповнити Податковий кодекс новою главою (32) - "Податок з власників тварин". В якості об'єкта оподаткування фігурує "собака домашня", а платниками податку є організації і фізичні особи, які є власниками цих тварин, повідомляє ТАСС.
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Податкову ставку петербурзькі парламентарії визначають у розмірі 1 тис. рублів за кожну тварину в рік, вона однакова і для фізичних осіб, і для організацій. А ось утримання кастрованих тварин, за ідеєю авторів законопроекту, обійдеться у 10 разів менше і становитиме 100 рублів.
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