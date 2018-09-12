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У США поки не підтверджують причетність РФ до «акустичних атак» на її дипломатів

13:56, 12 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

У Державному департаменті США заявляють, що говорити про причетність Росії до «акустичних атаки» на американських дипломатів на Кубі наразі не можна.

Як заявила представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт, розслідування в цій справі триває, і причину інциденту в посольстві США в Гавані поки що встановити не вдалося, пише "Радіо Свобода".

Науерт закликала з обережністю ставитися до інформації, яку поширюють ЗМІ.

Про те, що Росія може бути причетна до організації «акустичних атак» на американських дипломатів на Кубі і в Китаї, раніше повідомив телеканал NBC. За даними телеканалу, до такого висновку дійшла американська розвідка.

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2016 року 26 працівників американських дипмісій у Гавані і Пекіні постраждали в результаті невідомого впливу. Постраждалі скаржилися на головний біль, проблеми із зором і тимчасову втрату слуху. Експерти припускають, що погане самопочуття було викликане впливом ультразвукових хвиль. Держдепартамент США відкликав на батьківщину більше ніж половину співробітників дипмісії. Влада Куби причетність до інциденту заперечує.

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Теги: #Росія#Куба і США#акустична атака