Північну Корею викрили на продажу зброї Сирії

Північна Корея продавала озброєння Сирії, Ємену, Лівії та іншим країнам.

Експерти ООН представили свідчення порушення КНДР економічних санкцій і продажу озброєнь країнам, у яких тривають військові конфлікти.

За інформацією видання, Північна Корея продавала озброєння Сирії, Ємену, Лівії та до інших країн. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Крім того, фахівці зафіксували зростання поставок пального в КНДР на судах Росії і Китаю, а також випадки транспортування вугілля в Китай.

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«Ці порушення знижують ефективність останніх санкцій ООН, [КНДР] нехтує обмеженнями на імпорт нафтопродуктів і забороною на постачання вугілля, введеними в 2017 році», — сказано в публікації.

Фінансові санкції дотримуються найгірше, і агенти Північної Кореї оперують «практично безкарно» як мінімум у п'яти державах, додають автори доповіді.