Москва досі завалена снігом, дороги знову паралізували затори

Про це повідомляють РИА Новости.

У четвер на Росію обрушилася снігова буря, яка призвела до заторів транспорту і збільшення числа ДТП в Москві і ряді регіонів. У столиці було поставлено історичний рекорд за тривалістю пробок: ситуація на дорогах оцінювалася в 10 балів 12 годин поспіль, деякі автомобілісти провели в машинах по 10 і більше годин. У п'ятницю з 7.00 затори у столиці знову стали рости.

За даними московської влади, кількість ДТП вранці в п'ятницю значно зросла. Протягом години з 09.00 до 10.00 було зафіксовано близько 90 аварій, 8 з яких критично вплинули на транспортну ситуацію в місті; 42 ДТП сталося на вильотних магістралях і кільцях.

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Влада як і раніше закликає москвичів пересісти на громадський транспорт, а до аеропортів добиратися "Аероекспресом".

Однак проблеми з комфортним пересуванням пасажирів виникають і на вокзалах. Зокрема, пасажири електричок Білоруського напряму відчувають складності при спуску з моста між коліями на Білоруському вокзалі: і без того похилі сходи після снігопаду виявилися заваленіснігом і довгий час не розчищались.

Москвичі також скаржаться на те, що не розчищені від снігу дворові території.