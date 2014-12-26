США посилили радаром спільну з Японією систему ПРО

"Доставлений радар збільшить зону дії спільної протиракетної системи США і Японії. Розгорнута РЛС в Кегамісакі (...) посилить працюючу систему в (районі) Кулькі на півночі Японії", - йдеться в заяві прес-служби Пентагону, яке цитує РИА Новости.

Монтаж і випробування нового радара були проведені військовослужбовцями США спільно з міноборони Японії. Він буде експлуатуватися Тихоокеанським і Північним командуваннями ЗС США.

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Пентагон повідомляє, що подібні американські радари в даний момент розгорнуті в Туреччині і на Близькому Сході.

Мобільний Радар AN/TPY-2 Х-діапазону (X-Band) вагою близько 34 тонн і радіусом дії більше тисячі кілометрів здатний передавати дані про запуски балістичних ракет КНДР на американські есмінці, які перебувають поблизу берегів Японіїі і оснащені комплексами управління Aegis, а також на бази для ракет-перехоплювачів наземного базування.