ООН прогнозує зростання кількості біженців у 2015 році

Про це він заявив у Женеві 26 грудня, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агенцію epd.

За його словами, на сьогодні у світі понад 51 млн осіб, і у 2015 році їхня кількість зростатиме,

Гуттереш наголосив, що останнім часом нові конфлікти виникають майже щороку.

"Подумайте про Україну і Центральноафриканську республіку, мало хто це передбачав", - зауважив він.

Гуттереш розкритикував неспроможність світової спільноти запобігти новим конфліктам та припинити вже існуючі війни, назвавши нинішню ситуацію "хаотичною", а "небезпеку і безкарність" - визначальними факторами сьогодення.

"Не знаю де і чому, але я припускаю виникнення нових воєн у наступному році", - застеріг комісар ООН і додав, що конфлікти, які тривають, такі як у Сирії та Судані, примусять ще більшу людей ставати біженцями.

"Це матиме драматичні гуманітарні наслідки", - попередив він.

Читайте такожАвстралія закрила кордон для біженців з Африки через ЕболуЗа даними ООН, у 2011 році щодня 14 тисяч осіб змушені були залишати свої домівки, до 2013 року ця кількість збільшилася до 32 тисяч осіб на день. Загалом же на кінець 2013 року у світі налічувався 51 млн біженців - найбільше з часів Другої світової війни, наголосили в ООН.

Як повідомляв УНІАН, станом на 27 грудня в Україні зареєстровано понад 614 тис. внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території Криму та району проведення антитерористичної операції.