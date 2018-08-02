Politico: Росії стало легше вербувати американців, ніж в часи Холодної війни

Шпигунські ігри змінилися з тих часів і тепер вони часто відбуваються на видноті, а не в тіні.

Марія Бутіна не ховалася. Руда любителька зброї, яку ФБР звинуватило у шпигунстві на користь Росії, позувала з впливовими членами Республіканської партії включно з Ріком Санторумом і Скотом Вокером, а також з головою Національної стрілецької асоціації США Вейном ЛаП’єром.

Вона відкрито фотографувалася на публічних політичних заходах, виставках зброї і консервативних конференціях, заявляючи, що нібито вона просуває право на вільне володіння зброєю в Росії. Бутіна позувала у чорній шкіряній куртці для російської версії журналу GQ, тримаючи в руках пістолети. Маючи яскраву зовнішність, вона привертала увагу.

Таке нахабство змусило багатьох сумніватися, чи справді вона була шпигункою Росії, пише на сторінках Politico колишній офіцер ЦРУ під псевдонімом Алекс Фінлі.

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Зрештою, всі пам’ятають історії про витівки КДБ у часи Холодної війни з їхніми таємними місіями і зустрічами. Тоді розвідники тихцем прокрадалися в урядові кола, сподіваючись використати будь-які доступні інструменти, щоб завербувати дипломата, військового чи іншого розвідника, які могли б передати урядові таємниці. Ці завербовані люди були шпигунськими «активами», через які можна було отримувати інформацію про плани чужих урядів, їхні наміри і можливості. Секретність процесу була надзвичайно важлива. Ціна викриття «активів» була надто високою.

Але шпигунська гра змінилася. Вона дедалі частіше відбувається не в тіні, а у всіх на видноті. І, зважаючи на популярність соціальних мереж, пом’якшення законів про фінансування політичних кампаній і надзвичайне партійне напруження в Америці, Росії більше не треба старатися, як раніше, щоб завербувати американців.

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«Російські операції, націлені проти наших демократичних інститутів і які продовжуються до сьогодні, фундаментально відрізняються від схем часів Холодної війни. Їхня головна мета – не збір даних, це кампанія впливу. Мовою розвідки це називається «активними заходами», які розроблені для зміни поведінки людей, сіяння розбрату і посилення розколів у США», - пише колишній американський шпигун.

Це може бути поширення фальшивих новин у Facebook, щоб змінити хід виборів, як це сталося в 2016 році. Це може бути маніпуляція політиками США, впливовими людьми і тими, хто ухвалює рішення, з метою встановити лояльний до Росії порядок денний. І саме це було завданням Бутіної.

Автор зауважує, що сьогодні російській розвідці легше вербувати американців, ніж в часи Холодної війни. Насправді, їй навіть не доводиться когось вербувати. Як свідчить справа Бутіної, все, що потрібно – молода, симпатична дівчина, здатна маніпулювати правильними мішенями навіть без прямого контролю чи впливу на них. Бутіна змогла знайти кількох політичних гравців в США, які були «дуже схильними виконувати завдання» без формального вербування.

Чому ж це було так легко для неї? Екс-шпигун зауважує, що в розвідувальних колах поширеною істиною вважається твердження, що операції під прикриттям включно з «активними діями» можуть лише використовувати ті умови, які вже існують. Створити їх не можливо. Для роботи Бутіної була ціла низка позитивних факторів.

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По-перше, вона скористалася симпатичним порядком денним. Президент Росії Володимир Путін виставляє себе в ролі заядлого консерватора, християнського націоналіста. Він виступає проти одностатевих шлюбів і підтримує закон про захист «почуттів» віруючих. Бутіна і її керівники усвідомили, що Республіканська партія, Національна стрілецька асоціація США і інші консервативні групи готові прийняти такі ідеї. Тому на них можна легко вплинути. Якщо більшість американців у часи Холодної війни відкидали комунізм, а покарання за підтримку комуністичної ідеології було високим, то сьогодні багато жителів США відкрито проявляють симпатію до російської сучасної консервативної ідеології.

По-друге, новий інструмент – соціальні мережі – спрацювали на користь Бутіної. Безумовно, в часи Холодної війни СРСР влаштовували пропагандистські кампанії. Але поширення інформації відбувалося через листівки, які робили групи симпатиків, і лояльні газети. Потрібно було вербувати людей в організаціях, щоб писати і поширювати пропаганду. Втім, технологічні обмеження не дозволяють зайти далеко в цьому. Соціальні мережі вирішили проблему. Бутіній і її колегам в розвідці Росії не потрібно нікого вербувати, щоб поширювати чи посилювати певні твердження. Тролі і боти, які сидять десь в Росії, можуть зробити все необхідне, щоб допомогти шпигунці виконати свої завдання чи наблизити більш широкі російські цілі.

І от ще один бонус для Росії: а що як Бутіну викриють? Кінцевою метою всієї її операції був не збір даних, а поширення розбрату і посилення розколу в США з метою послабити Захід, щоб Росія змогла зміцнити свої позиції на міжнародній арені. І от тепер половина американців сварить Республіканську партію, в яку проникла Росія, а інша половина кричить, що все це – фальшиві новини і перебільшення. Все це йде на користь Кремлю, навіть попри викриття його агента.