Влада Берліна заборонила російському режисеру зводити стіну в центрі міста

За задумом Хржановського, в центрі міста планувалося звести Берлінську стіну, що розділяла столицю Німеччини з 1961 по 1989 рік.

Влада Берліна не дозволила російському кінорежисеру Іллі Хржановському побудувати в центрі міста інсталяцію «ДАУ: Свобода», присвячену післявоєнному поділу Німеччини. Про це пише The Guardian.

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За словами представника муніципальної влади Маттіаса Танга, заборона пов'язана з безпекою громадян. Автори планували відкрити інсталяцію в середині жовтня, проте подали заявку занадто пізно. Влада порахувала, що виставка не передбачає достатньої кількісті пожежних виходів і може утруднити доступ пожежних машин до будинків.

За задумом Хржановського, в центрі міста планувалося звести Берлінську стіну, що розділяла столицю Німеччини з 1961 по 1989 рік. Бажаючим відвідати виставку слід було б отримувати спеціальну візу і проходити прикордонний контроль.

Танг підкреслив, що заборона не пов'язаний з утриманням виставки. Він додав, що, якщо автори готові перенести відкриття на більш пізній час, влада Берліна готова допомогти їм розробити план, який влаштує пожежників і поліцію.

Відкриття інсталяції було приурочено до прем'єри фільму Хржановського «Дау», присвяченого лауреату Нобелівської премії радянському фізику-теоретику Лева Ландау.