Британія збирається стримувати атаки Росії міні-субмаринами в стилі Джеймса Бонда

Футуристичні підводні човни будуть боротися проти вірогідних російських диверсантів.

Міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон погодив виділення 80 мільйонів фунтів стерлінгів на купівлю мілинних бойових субмарин.

Як пише Daily Star, проблема в тому, що звичайні ядерні підводні човни надто великі, щоб їх застосовувати у прибережних регіонах. Однак, міні-субмарини дозволять військовим водолазам дістатися до цілі непомітно. Такі підводні апарати виробляє американська компанія Teledyne Brown Engineering. Вони вже стоять на озброєнні морських котиків США.

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Шестиметрові бойові машини чіпляються до задньої частини звичайних великих субмарин. На їхньому борту можуть розміститися до шести бійців загону спеціального призначення. Мініатюрні підводні човни можуть діяти в радіусі 200 кілометрів. У британській армії вони замінять старі судна, здатні розмістити на борту до трьох солдатів.

«Загроза з боку Росії найбільше нас тривожить. І постійно тримаємо руку на пульсі, щоб гарантувати, що ми ведемо у цій грі. Вони здаються сильними, але більша частина їхнього обладнання застаріла», - сказав виданню неназваний чиновник.

У свою чергу, у британському Міноборони відмовилися давати коментар.