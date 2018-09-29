Палестина подала до Міжнародного суду ООН позов проти США

Палестина просить суд зобов'язати Сполучені Штати відкликати свою дипломатичну місію з Єрусалиму.

Влада Палестини подала скаргу до Міжнародного суду ООН на Сполучені Штати у зв'язку з рішенням президента Дональда Трампа перенести посольство країни в Єрусалим.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву суду, у позові Палестина вказує, що Вашингтон порушив Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року у зв'язку з особливим статусом Єрусалиму, передає РБК.

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Палестина просить суд зобов'язати Сполучені Штати відкликати свою дипломатичну місію з Єрусалиму.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

«Але сьогодні ми, нарешті, визнаємо очевидне, що Єрусалим - столиця Ізраїлю. Це ні більше ні менше, ніж визнання реальності. Це також правильний вчинок. Це те, що має статися. Саме тому, згідно із законом про посольстві в Єрусалимі, я також даю розпорядження Державного департаменту почати підготовку з перекладу американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму», - сказав глава Білого дому.

Офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі відбулося 14 травня, і супроводжувалося масовими протестами палестинців із десятками загиблих.

Міжнародний суд ООН - це судовий орган Організації Об'єднаних Націй для вирішення суперечок між країнами. Палестина не є членом ООН, проте в 2012 році вона була визнана Генеральною Асамблеєю організації державою-спостерігачем.