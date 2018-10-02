Washington Post: Світ довіряє Трампу навіть трохи менше, ніж Путіну

Дослідження виявило стрімке зростання глобального впливу Китаю, але більшість країн хоче, щоб роль лідера все ж повернулася до Америки.

Конфлікт адміністрації Дональда Трампа з Китаєм може й почався у формі торговельної війни, але для багатьох у світі це дещо більше. А саме спроба стримати й приборкати підйом впливу Китаю, поки не пізно.

Такий план міг би здобути значну підтримку у світі, якби не одна проблема – глобальна непопулярність чинного президента США.

Про це пише Washington Post, посилаючись на опитування у 25 країнах, яке провела Pew Research Center. Його результати показали, що у мешканці багатьох країн помітили серйозне зростання впливу Китаю, який тепер може кинути виклик США в економічній могутності. Втім, так само більшість людей хотіли б, щоб Америка зберегла лідерство у глобальних справах.

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Разом з тим, опитування організації показало, що мало хто впевнений у здатності американського лідера Дональда Трампа вести світ у правильному напрямку. Довіра до нього значно нижча, ніж до інших лідерів таких як канцлер Німеччини Ангела Меркель чи президент Франції Еммануель Макрон. Більше того, навіть автократ Росії Володимир Путін і лідер Китаю Си Цзиньпін трохи випереджають у цьому американського президента.

Згідно з даними Pew, Трампу довіряють 27% опитаних, а навпаки – 70%. У свою чергу, Путіну довіряють 30% опитаних мешканців різних країн, а не довіряють – 62%. Си Цзиньпін же може розраховувати на довіру 34%, але 56% дотримуються протилежної думки. У цей же час, президенту Франції довіряють 46% опитаних, а недовіряють – 34%. Ангела Меркель користується довірою 52% людей, а 31% респондентів сказали, що не довіряють їй.

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Видання нагадує, що минулого року аналогічне глобальне опитування проводилося у 37 країнах і виявило серйозний обвал популярності американського президента. Якщо Бараку Обамі довіряли 64% опитаних, то його наступнику в перший же рік його президентства – лише 22%. Видання зауважує, що негативні погляди на Дональда Трампа домінують в країнах, які традиційно лишаються союзниками США. Зокрема, 75% канадців недовіряють йому, так само як і 80% шведів, 70% британців і 90% німців і французів. Чемпіоном з негативного ставлення до Трампа стала Мексика, де лише 6% жителів позитивно відгукнулися про американського лідера.

Також 70% опитаних сказали, що Китай став грати більш важливу роль у світі, ніж 10 років тому. Про Росію так сказали 41%, хоча 28% вважають, що у її статусі нічого не змінилося, а 18% - що вона навіть втратила значення. Зростання ж впливу США помітили лише 31%, хоча 35% вважають, що вони такі ж впливові, як і були.