США вимагають від Угорщини не використовувати НАТО для шантажу України

Посол США в НАТО висловила сподівання, що Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності стосовно закону про освіту.

Посол Сполучених Штатів у НАТО Кей Бейлі Гатчісон повторила заклик до Угорщини припинити перешкоджати співпраці Альянсу з Україною.

Під час телефонного брифінгу у Брюсселі 2 жовтня Гатчісон коментувала проблеми у відносинах між Будапештом та Києвом, які загострилися через критику Угорщиною нового закону України про освіту, що вимагає збільшення навчання українською мовою у школах, пише Голос Америки.

“Ми далі заохочуємо Угорщину не використовувати двосторонні розбіжності всупереч зобов’язанням НАТО співпрацювати з Україною”, - сказала посол.

Кей Бейлі Гатчісон підкреслила, що “для України, яка зазнає російської агресії на своїх кордонах, важливо, щоб ми допомагали їй усіма можливими способами, аби стримати російську агресію”.

Також посол висловила сподівання, що “Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності стосовно закону про освіту, а тоді приєднається до нас у НАТО, щоб допомагати Україні усіма способами зберегти її суверенну територію і стабілізувати її демократію”.

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Кей Бейлі Гатчісон наголосила, що США є лідером в НАТО і мають наміри залишатися лідером в трансатлантичній організації, яка успішно гарантує мир своїм членам вже близько 70 років.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Клімкін тоді заявив, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

Довідка УНІАН.Новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою. Мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.

14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроект (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону «Про освіту» до 2023 року.

29 травня Угорщина запропонувала Україні створити міжурядову робочу групу з метою спостереження для виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо мов в освіті національних меншин в Україні.