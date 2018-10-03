The Atlantic Council: На виборах в Україні у проросійських сил немає жодних шансів

Антивоєнний популізм лояльних до Москви політиків суперечить навіть політиці Путіна.

Вибори в Україні, які пройдуть наступного року, не закінчаться реваншем проросійських сил.

Безумовно, Росія буде намагатися втручатися в український демократичний процес. Тож варто пильно стежити й викривати її чвари. Але шанси того, що лояльна до Москви партія прийде до влади в Україні, мізерні через два фактори.

Читайте такожПолітолог назвав цілі технічних кандидатів на виборах президента України

Про це в статті для Atlantic Council пише британський історик і політолог Тарас Кузьо. По-перше, опитування свідчать, що більшість виборців налаштовані проти передвиборчої риторики «Опозиційного блоку», який просуває поширення російської мови в Україні, а також наполягає на інтеграції з Євразійським союзом замість НАТО і ЄС. Через чотири роки після вторгнення Росії в Україну лише 7% українців дійсно вірять, що це сталося через придушення російської мови. Підтримка євразійської інтеграції розвіялася. 66% виборців асоціюють Росію з «агресією», 57% з «жорстокістю», а ще стільки ж – з диктатурою. Прихильність до НАТО потроїлася, а прагнення приєднатися до ЄС зміцнилися.

По-друге, російська окупація Криму і частини Донбасу позбавила 16% виборців можливості брати участь в українських виборах. Експерт Поль Д’Ан’єрі проаналізував вплив на виборчий процес відсутність в ньому 3,75 мільйона виборців. 87% цих людей у 2010 році голосували за Віктора Януковича. Іншими словами, значна частина електорату екс-президента тепер живе під окупаційним режимом Росії й не може голосувати. І це сильно змінить ландшафт виборів у 2019 році.

Читайте такожПрезидентський рейтинг від КМІС: Зеленський зрівнявся з Порошенком

У 2012 році «Партія регіонів» отримала 185 місць. А через три роки те, що від неї лишилося під назвою «Опозиційний блок», отримало лише 29 місць. У 2014 році проросійську партію підтримали лише 1,5 мільйонів людей або на 4,6 мільйони менше, ніж у 2012 році.

Д’Ан’єрі слушно зауважив, що «Опоблок» здатен мобілізувати виборців лише на Сході України. І саме тому він не може здобути ні президентство, ні парламентську більшість. Іншими словами, військова агресія Володимира Путіна не дозволяє сходу контролювати всю Україну. На додачу, у «Опоблока» немає ані фінансування, ані єдності, якими могла похвалитися колись «Партія регіонів». Український електоральний баланс змістився з півдня і сходу на захід і центр.

Також автор зауважує, що проросійські сили в Україні наполягають на пошуку компромісу з Путіним, тому що так їхні виборці знову зможуть голосувати. Саме ця мета криється за антивійськовим популізмом Юрія Бойка і Вадима Рабіновича. Однак, це програшна стратегія. Проросійський популізм підриває той факт, що Володимир Путін – єдиний політик, здатний зупинити війну.

Читайте такожВибір єдиного кандидата у президенти став головним "каменем спотикання" на переговорах про об’єднання "За життя" і "Опоблоку" - ЗМІ

Українці хочуть, щоб війна нарешті закінчилася. Але вони не чекають, що це дійсно станеться найближчим часом. Понад 70% виборців переконані, що впродовж наступних трьох років ніяких змін не буде. При цьому, більшість українців звинувачують у початку війни Путіна. А 73% з них вважають, що нормалізація відносин з Росією не можлива, поки російський автократ буде лишатися при владі. 72% українців переконані, що мета Москви – знищити українську незалежність і суверенітет.

Проросійським політикам в Україні також варто було б винести урок з «Помаранчевої революції» і «Революції гідності». Їм варто засвоїти, що не можна ігнорувати бажання свого народу. Зважаючи на зростання кількості ветеранів війни, будь-які спроби проросійських сил укласти компромісну угоду з Путіним може мати серйозні наслідки. Три чверті українців вважають, що повернення до нормальних відносин з Росією можливе лише після завершення війни й повернення окупованих територій під контроль Києва.