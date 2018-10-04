США шокував загадковий вогонь з-під землі, але Сатану вже виправдали

Місцевий суддя постановив, що анцихрист тут ні при чому, хоча досі ніхто не може сказати, звідки взялося полум’я і що саме горіло.

Місцева влада на півночі штату Арканзас розслідує справу загадкової дірки в землі, з якої раптом спалахнув стовп вогню. Він горів понад 40 хвилин, перш ніж погас.

Як повідомляє Washington Post, слідчі вже відкинули версію, що причиною таємничого спалаху в комуні Мілвей на кордоні між Арканзасом і Міссурі міг стати витік метану. Сумнівні підозри про падіння метеориту теж були відкинуті місцевим суддею Мікі Пендерграссом.

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«Що стосується Сатани, то ми теж відкидаємо таку версію. Він тут не ходив і не встромлював свої вила в землю, щоб з тієї діри почало валити полум’я», - сказав він.

Втім, стовп вогню сягав 3,6 метрів. Він з’явився на землі, яка перебуває у приватній власності вже 10 років. Геологи оцінили діру за допомогою камери і дійшли висновку, що її, вірогідно, викопала якась тварина, оскільки тунель у землі розширюється горизонтально.

Жодних комунальних мереж чи ліній для транзиту палива, з яких би міг відбутися витік, поблизу немає. Природних покладів газу на цій території теж не виявили. Вчені зібрали зразки ґрунту, однак їх аналіз ще не завершений.

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«Зразки ґрунту повинні чітко вказати на наявність бензину чи будь-якого палива в дірі або на підземні води, які могли містити паливо», - сказав геолог Тай Джонсон.

Місцеві чиновники занепокоєні інцидентом, оскільки поки його причина лишається загадкою не можна виключати можливість інших спалахів у регіоні.