Трамп заявив про «низький IQ» своїх політичних опонентів

Трамп також закликав американців не голосувати за "радикальних демократів".

Президент США Дональд Трамп заявив під час виступу перед своїми прихильниками на мітингу в Міннесоті, що виборцям не слід віддавати голоси демократів на проміжних виборах, бо деякі з них мають «низький IQ».

Під час виступу Трамп сказав своїм прихильникам, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах член палати представників США Максін Уотерс може очолити комітет із фінансових послуг. Виступ Трампа опубліковано в його твіттері.

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Президент вирішив, що вона не підходить для цієї посади через «низький IQ».

«Я хочу, щоб ви перестали голосувати за радикальних демократів», — додав Трамп.

Раніше Трамп звинуватив «фейкові ЗМІ» в невірному тлумаченні його ставлення до Росії і КНДР.