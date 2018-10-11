Американець готував теракт у Вашингтоні, підготувавши понад 90 кілограмів вибухівки

Чоловік хотів підірвати себе в історичному центрі Вашингтона в пішохідній зоні National Mall.

Федеральний окружний суд Південного округу Нью-Йорка пред'явив американцеві Полу Розенфельду звинувачення у виготовленні вибухового пристрою, який він планував привести в дію 6 листопада - у день проведення проміжних виборів у Конгрес США.

Про це повідомили в прес-службі окружного прокурора, передає dw.com.

За даними слідства, чоловік хотів підірвати себе в історичному центрі Вашингтона у пішохідній зоні National Mall, яка простягається від будівлі Капітолію до меморіалу Аврааму Лінкольну.

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За словами прокурора округу Джеффрі Бермана, підозрюваний хотів привернути увагу до своєї "політичної ідеології", що передбачає обрання посадових осіб і членів колегіальних органів управління довільним чином, за допомогою жеребкування.

За даними слідства, у разі детонації могли постраждати випадкові перехожі. Крім того, вибухова хвиля, імовірно, призвела б до масштабних руйнувань. Вага виготовленого Розенфельдом у підвалі власного будинку саморобного вибухового пристрою перевищувала 90 кілограмів.

За створення механізму та перевезення вибухових речовин у межах штату чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

У ході проміжних виборів у Конгрес США 6 листопада в середині першого президентського терміну Дональда Трампа буде переобраний повний склад Палати представників Конгресу і третина Сенату.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня в США ще на один рік продовжили режим надзвичайного стану, введений після терактів 11 вересня 2001 року.