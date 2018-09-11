Трамп продовжив дію надзвичайного стану в США, введеного після терактів 11 вересня

Режим надзвичайного стану в США продовжено у зв'язку зі збереженням терористичної загрози.

У США ще на один рік продовжили дію режиму надзвичайного стану, введеного після терактів 11 вересня 2001 року.

Про це йдеться в указі, підписаному президентом США Дональдом Трампом, повідомляється на сайті Білого дому.

"Оскільки терористична загроза зберігається, режим НС, оголошений 14 вересня 2001 року, а також повноваження влади, запроваджені для вирішення проблеми, повинні продовжувати діяти після 14 вересня 2018 року", - сказано в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Нью-Йорку відкрили станцію метро Cortlandt Street, яка розміщувалася під будівлями Всесвітнього торгового центру і була зруйнована після серії терактів 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в хмарочоси Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку з інтервалом 17 хвилин врізалися два літака Боїнг-767, керовані терористами-смертниками. В результаті - обидві вежі впали.

Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону. Четвертий розбився в штаті Пенсільванія.

Крім 19 терористів, в результаті атак загинули близько 3 тисяч осіб, ще близько 4 тисяч були поранені.