Французька поліція розповсюдила фото підозрюваних у теракті в Парижі
Французька поліція розповсюдила фото двох братів, підозрюваних у теракті на редакцію паризького журналу Charlie Hebdo.
Про це повідомило агентство France-Presse. Йдеться про 34-річного Саїда Кауші та його 32-річного брата Шерифі, передає ТСН.
Обидва вони народилися в Парижі в сім'ї алжирського походження.
Правоохоронці звернулися до свідків з проханням допомогти слідству, попередивши, що розшукувані "швидше за все озброєні та небезпечні".
Раніше France-Presse з посиланням на власні джерела повідомило про те, що молодший з трьох підозрюваних - Хамід Мурад 1996 року народження здався поліції.
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Вранці 7 січня троє невідомих напали на офіс видання Charlie Hebdoу центрі Парижа. За останніми даними, жертвами стали 12 людей: двоє поліцейських і 10 співробітників журналу, в тому числі головний редактор.
Ще декілька людей знаходяться в критичному стані. Президент Франції Франсуа Олланд особисто побував на місці події і назвав напад на редакцію терористичним актом.
#CharlieHebdo > la police diffuse un appel à témoins avec les photos des deux frères recherchés pic.twitter.com/hLiDfmR1nw
— itele (@itele) 8 Січень 2015