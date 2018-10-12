Смоленська катастрофа: ПАРЄ закликала Росію повернути Польщі уламки літака Качинського

Підготування рапорту тривало понад чотири роки.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Представники парламентів Ради Європи на засіданні 12 жовтня в Страсбурзі ухвалили рапорт та резолюцію в цій справі, повідомляє "Польське радіо".

Підготування рапорту тривало понад чотири роки. В цьому документі враховано оцінки експертів міжнародного права, які визнали, що згідно з чиказькою конвенцією, уламки Ту-154М необхідно повернути Польщі. Зазначено, що це має відбутися в тісній співпраці з польськими експертами, щоб уникнути руйнування потенційного доказового матеріалу.

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У резолюції враховано одну поправку, якої польські парламентарії не підтримали – що повернення уламків літака повинна супроводжувати медіація між польською та російською сторонами.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому «Північний» під Смоленськом розбився літак Ту-154. На його борту перебували президент Польщі Качинський, його дружина й інші високопоставлені особи - загалом 96 осіб. Усі вони загинули.

У Міждержавному авіаційному комітеті назвали причинами катастрофи літака неправильні дії екіпажу й психологічний тиск на нього. У свою чергу Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, виділивши як фактор події недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому.

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Прихильники польської партії «Закон і справедливість» (PiS), співзасновником якої був Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя президента, і заявили, що влада Польщі й РФ приховують це. У Польщі вирішили повторно розслідувати причини Смоленської катастрофи і створили нову комісію.

10 квітня колишній міністр оборони Польщі, голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною смерті людей був вибух, який стався перед тим, як літак впав на землю. У свою чергу, у СК РФ стверджують, що на борту літака вибуху не було.