У в'язниці на Філіппінах стався вибух, є жертви

Про це повідомили філіппінські ЗМІ, передає ТАСС.

Відзначається, що двоє з поранених в'язнів перебувають у вкрай важкому стані. За інформацією, що надходить, на території пенітенціарної установи суворого режиму вибухнула граната, однак офіційного підтвердження цих даних поки немає. У той же час повідомляється, що зараз на території в'язниці працює група саперів.

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Інцидент у в'язниці Нью-Білібід стався на тлі скандалу, що розгорівся там в кінці минулого року. Тоді стало відомо, що деякі засуджені, включаючи місцевих наркобаронів, відбувають термін в розкішних умовах. У ході урядової перевірки у них були конфісковані готівкові гроші, наркотики і навіть вогнепальна зброя.

Також повідомлялося про переповненість в'язниці - в даний час там відбувають покарання близько 20 тисяч ув'язнених, хоча заклад розрахований всього на три тисячі засуджених.