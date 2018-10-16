Foreign Policy: У битві між Україною і Росією гине світова фінансова система

Юридична українсько-російська сутичка в судах Лондона - це безпрецедентний приклад ведення війни альтернативними методами, яким скоро почнуть користуватися інші країни.

За чотири роки війни між Україною і Росією лінія фронту різко не змінювалася. А якщо це і ставалося, то зазвичай на користь Москви. Таким була, приміром, окупація Дебальцевого у лютому 2015 року.

Втім, минулого місяця Україна змогла вибороти велику перемогу. Але не на полі битви на Донбасі, а через рішення Апеляційного суду Лондона, пише Foreign Policy.

Той факт, що зала слухань лондонського суду стала ключовим полем битви підкреслює те, що у війні між Україною і Росією на кін поставлено дещо більше, ніж територія на українському сході. Йдеться також про долю міжнародної фінансової системи у нинішньому її вигляді, яка висить на волосині. Точно можна сказати, що після війни в Україні й розгляду в Лондонському суді глобальна фінансова система вже ніколи не буде такою, як раніше.

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Міжнародна фінансова система в нинішньому вигляді була розроблена для розв'язання складних питань глобальної економічної політики й місцевих політичних суперечок через створення і наділення владою технократичних міжнародних інститутів. Вона з’явилася після Другої світової війни, коли Бреттон-Вудська угода зробила американський долар резервною валютою. Тоді ж з’явилися Світовий банк і МВФ, які почали виконувати роль кредиторів крайнього випадку для суверенних держав. Ціла низка інших інститутів з’явилися навколо цих основних, щоб служити тим же технократичним цілям. Зокрема, так з’явився «Паризький клуб», який взяв на себе роль спостерігача у реструктуризації суверенних боргів.

Росія підтримувала глобальний фінансовий порядок, коли він служив її власним політичним інтересам. На це вказують нещодавні її зусилля використати свої державні бонди в якості інструмента для репатріації капіталу. Але Кремль також завжди скаржився, що саме США і Європа створили цю систему. І це дозволило їм вписати в неї структурні елементи, які дають їм значну перевагу над іншими країнами. Впродовж останніх років ці скарги стали ще гучнішими на тлі запровадження міжнародних санкцій проти агресивної Москви.

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Українсько-російська битва через так званий «борг Януковича» у Великій Британії – це черговий виклик, який Москва кинула міжнародній фінансовій системі і її явному принципу відокремлення політичних суперечок від економічних. Кремль намагається змішати одне з іншим і втягує Київ у це, змушуючи його відповісти аналогічним чином.

Видання нагадує про те, як екс-президент України Віктор Янукович у грудні 2013 року полетів у Москву. Поки в Києві тривали протести проти його рішення не підписувати угоду з ЄС про асоціацію, Янукович зустрівся з Володимиром Путіним, після чого вони оголосили про те, що Кремль дасть тогочасному режиму в Києві 15 мільярдів доларів позики. Через тиждень були випущені бонди в доларах США під юрисдикцією англійського закону. На той час в цьому не було нічого дивного. Власне, країни, що розвиваються, часто випускали цінні папери під юрисдикцією англійського чи нью-йоркського закону. Україна використовувала цей спосіб, щоб продати державні боргові зобов’язання приватним інвесторам багато разів до того.

Втім, у сучасній історії не було прецедентів, коли одна країна давала гроші в борг іншій через такі бонди, адже вони зазвичай слугували угодам між приватним і державним секторами. Структурувавши борг таким чином, Росія отримала низку переваг. Перш за все, вона ослабила міжнародну фінансову систему, вказавши на її обмежену владу. «Паризький клуб» зазвичай пильно стежив за міждержавними позиками, але Росія просто не використала його традиційні механізми. Цей підхід також дозволив Росії втрутитися в український ринок приватного боргу. Подальші її дії були продиктовані тим, щоб юридичні формулювання майже повністю повторювали текст всіх попередніх українських гарантій за бондами. Це дало Москві значні переваги над Києвом. Зокрема, вона отримала право в довільний момент запускати механізми дефолту.

Видання нагадує, що саме Росія подала в Лондонський суд на Україну на тлі того, як російські війська і найманці вторглися на українську територію. У березні 2015 року Високий суд Лондона виніс рішення на користь Росії, відкинувши всі аргументи України про те, що Москва змусила її попередній уряд взяти позику, а потім влаштувала війну, підірвавши можливості погасити заборгованість. Тому що ситуація не стосувалася юрисдикції суду й англійського закону. Але Апеляційний суд у вересні вирішив, що суд все ж повинен розглядати українсько-російську суперечку і наказав провести повне слухання. Росія негайно ж подала апеляцію у Верховний суд Великої Британії.

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Але незалежно від рішення Верховного суду, міжнародна фінансова система зміниться. Перемога України призведе до судового розгляду її аргументів про примус і потенційно створить новий прецедент, який відіб’ється на всьому ринку суверенних боргів. Це буде означати, що у майбутньому політичні умови, на тлі яких були продані суверенні бонди, можуть стати причиною відмови у їх погашенні.

Росія буде з усіх сил чинити опір проведенню повного слухання, адже воно буде вимагати розкриття усіх деталей того, як вона переконала режим Януковича підписати невигідну для України угоду про позику. Цього може вистачити, щоб Кремль відмовився від «боргу Януковича», хоча він точно буде використовувати свій відступ в якості підтвердження упередженості міжнародного фінансового порядку.

Якщо ж рішення буде на користь Росії, це може штовхнути Україну у прірву дефолту. Після цього почнеться надзвичайно складний процес переговорів з Москвою, який буде суперечити домовленостям Києва з кредиторами про реструктуризацію, які були досягнуті у 2015 році. Це також узаконить брудну практику Росії використовувати ринок приватних боргів у поєднанні зі своєю агресивною зовнішньою політикою з метою отримати вплив і владу. Інші агресивні політичні гравці теж можуть вирішити, що це приваблива стратегія.

Видання зауважує, що горезвісний «борг Януковича» був одним з перших кроків у війні Росії проти України. Може виявитися, що це був також її перший крок проти міжнародного фінансового порядку.