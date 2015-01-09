Опубліковане фото терориста, який захопив заручників у паризькому магазині
16:19, 09 січня 2015Світ
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Французька поліція опублікувала інформацію про підозрюваних у вбивстві співробітниці поліції в місті Монруж поряд з Парижем 8 січня.
Фото : twitter.com/prefpolice
Інформація опублікована в офіційному Twitter поліції Парижа.
За даними правоохоронців, йдеться про 32-річного Амеді Кулібалі і 26-річну Хайят Бумеддьен. Імовірно саме Кулібалі 9 січня захопив заручників біля магазину кошерних продуктів на сході Парижа.
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«Підозрювані можуть бути озброєні та небезпечні», - наголошується в повідомленні.
SECOND Appel à témoins #Fusillade#Montrouge Contacter le 0805 02 17 17. En savoir plus >>> http://t.co/8c2UJGQQJypic.twitter.com/n5h5e6Yb1b
- Préfecture de police (@prefpolice) January 9, 2015
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