У Луганську застрелили радника "голови "ЛНР" Плотницького - ЗМІ
13:16, 16 березня 2016Війна
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Вранці у середу, 16 березня, знайдений застреленим "радник глави самопроголошеної "ЛНР" Дмитро Каргаєв.
У Луганську застрелили радника Плотницького / РИА Новости
Про це повідомило джерело, близьке до адміністрації глави "ЛНР", передає CXID.info.
Як повідомило джерело, Дмитра Каргаєва вдома вбили чотирма пострілами, в тому числі, одним у голову.
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Дмитро Каргаєв з листопада 2014 року працював в "адміністрації глави "ЛНР" Ігоря Плотницького на посаді "заступника керівника адміністрації глави".
Пізніше був переведений на посаду "радника голови "ЛНР" з юридичних питань".
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