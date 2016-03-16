У Луганську застрелили радника "голови "ЛНР" Плотницького - ЗМІ

Про це повідомило джерело, близьке до адміністрації глави "ЛНР", передає CXID.info.

Як повідомило джерело, Дмитра Каргаєва вдома вбили чотирма пострілами, в тому числі, одним у голову.

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Дмитро Каргаєв з листопада 2014 року працював в "адміністрації глави "ЛНР" Ігоря Плотницького на посаді "заступника керівника адміністрації глави".

Пізніше був переведений на посаду "радника голови "ЛНР" з юридичних питань".