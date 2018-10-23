Handelsblatt: Європа опиниться під прицілом Росії після виходу США з ядерної угоди
Всі контракти знищити! Це, вочевидь, головний принцип дій нинішнього президента США Дональда Трампа. Він із задоволенням розриває один за іншим договори, укладені своїми попередниками. І не важливо, чи йдеться про торгівлю, чи про угоди з ООН, чи навіть якщо це конвенції, які гарантують глобальну безпеку.
Про це пише німецьке бізнес-видання Handelsblatt, нагадуючи про рішення нинішньої адміністрації розірвати ядерну угоду з Іраном. В цілому, Трамп не лишив без уваги усі основи міжнародних відносин. І рішення вийти з угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, яку Америка підписала ще з СРСР у 1987 році, стало черговою перевіркою на міцність. Проблема в тому, що Трамп з холодною усмішкою говорить про зміни, які насправді до смерті лякають Європу. Тому що загроза зростає здебільшого для європейців.
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Розірвання угоди про ракети малої і середньої дальності закінчиться нестримним процесом оновлення арсеналів. А Росія може націлити свою зброю на європейські країни. Звісно, ризик не обмежиться лише ракетами середньої дальності. Розірвання угоди часів Холодної війни може мати ефект доміно і призвести до провалу інших домовленостей про роззброєння. Особливо на тлі того, що впевненість в угодах, укладених за сприяння Америки, випаровується і без того.
Ядерна війна не була чимось малоймовірним і раніше. Але розірвання угоди підвищує вірогідність знищення через фатальну помилку. Колишній радянський офіцер Олександр Петров, який помер в 2017 році, міг багато про це розповісти. Адже будучи ще на службі у 1983 році він врятував світ від ядерної війни, змігши розпізнати фальшиву тривогу через нібито наближення американських міжконтинентальних ракет. Якби він цього не зробив, хтось у Москві міг натиснути на червону кнопку ще три десятиліття тому.
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В контексті безпеки у Європі гіркий ще і той факт, що в Кремлі сидить правитель, який грає м’язами так само, як і Трамп. Володимир Путін вже ставив договір про ракети малої і середньої дальності під сумнів. Але Москва хоча б формально мала зобов’язання. Лише минулого тижня Путін публічно розмірковував про ядерну війну і про те, що росіяни «потраплять в рай», а їхні опоненти «просто здохнуть, тому що у них не буде часу покаятися у гріхах».
У Кремлі запевняють, що не збираються завдавати ядерний удар першими. Але коли глава російської держави вживає військову риторику, притаманну зазвичай ісламським терористам, коли говорить про чутливі питання, це не заспокоює сусідів.