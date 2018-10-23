Handelsblatt: Європа опиниться під прицілом Росії після виходу США з ядерної угоди

Рішення Трампа лякає європейців, особливо тому, що Путін вдається до терористичної риторики, коли розмірковує про ядерну війну.

Всі контракти знищити! Це, вочевидь, головний принцип дій нинішнього президента США Дональда Трампа. Він із задоволенням розриває один за іншим договори, укладені своїми попередниками. І не важливо, чи йдеться про торгівлю, чи про угоди з ООН, чи навіть якщо це конвенції, які гарантують глобальну безпеку.

Про це пише німецьке бізнес-видання Handelsblatt, нагадуючи про рішення нинішньої адміністрації розірвати ядерну угоду з Іраном. В цілому, Трамп не лишив без уваги усі основи міжнародних відносин. І рішення вийти з угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, яку Америка підписала ще з СРСР у 1987 році, стало черговою перевіркою на міцність. Проблема в тому, що Трамп з холодною усмішкою говорить про зміни, які насправді до смерті лякають Європу. Тому що загроза зростає здебільшого для європейців.

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Розірвання угоди про ракети малої і середньої дальності закінчиться нестримним процесом оновлення арсеналів. А Росія може націлити свою зброю на європейські країни. Звісно, ризик не обмежиться лише ракетами середньої дальності. Розірвання угоди часів Холодної війни може мати ефект доміно і призвести до провалу інших домовленостей про роззброєння. Особливо на тлі того, що впевненість в угодах, укладених за сприяння Америки, випаровується і без того.

Ядерна війна не була чимось малоймовірним і раніше. Але розірвання угоди підвищує вірогідність знищення через фатальну помилку. Колишній радянський офіцер Олександр Петров, який помер в 2017 році, міг багато про це розповісти. Адже будучи ще на службі у 1983 році він врятував світ від ядерної війни, змігши розпізнати фальшиву тривогу через нібито наближення американських міжконтинентальних ракет. Якби він цього не зробив, хтось у Москві міг натиснути на червону кнопку ще три десятиліття тому.

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В контексті безпеки у Європі гіркий ще і той факт, що в Кремлі сидить правитель, який грає м’язами так само, як і Трамп. Володимир Путін вже ставив договір про ракети малої і середньої дальності під сумнів. Але Москва хоча б формально мала зобов’язання. Лише минулого тижня Путін публічно розмірковував про ядерну війну і про те, що росіяни «потраплять в рай», а їхні опоненти «просто здохнуть, тому що у них не буде часу покаятися у гріхах».

У Кремлі запевняють, що не збираються завдавати ядерний удар першими. Але коли глава російської держави вживає військову риторику, притаманну зазвичай ісламським терористам, коли говорить про чутливі питання, це не заспокоює сусідів.