Німеччина хоче заборонити потенційним джихадистам подорожувати протягом 3 років

Німецький уряд має підтримати відповідний проект у середу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожКемерон хоче обмежити соцвиплати для мігрантів й не виключає виходу Британії з ЄС

Згідно з чинним законодавством, Німеччина може забирати паспорти, щоб утримати громадян вдома. Але це не стосується посвідчень особи, які громадяни повинні носити при собі постійно.

При цьому такого посвідчення цілком достатньо, щоб людина могла подорожувати в інші європейські країни і, що важливо, в Туреччину, звідки джихадисти добираються до Сирії.

Згідно із запропонованими правилами, держава може вилучати такі посвідчення, щоб заборонити потенційним джихадистам подорожувати.

Повідомляється, що близько 550 громадян Німеччини брали участь у бойових діях в Сирії, при цьому 180 громадян вже повернулися додому.