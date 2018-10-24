"У нього вена перебита!": з'явилося відео з римського метро відразу після аварії з ескалатором (18+)
В результаті аварії на ескалаторі в римському метро перед футбольним матчем Рома (Італія) - ЦСКА (Росія) 23 жовтня постраждали десятки вболівальників, серед них - четверо громадян України.
Telegram-канал Mash опублікував відео того, що відбувалося в метро відразу після НП з ескалатором.
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Як повідомила La Repubblica, аварія сталася на ескалаторі на станції метро «Републіка», на якому їхали вболівальники московського ЦСКА.
За даними італійської влади, один з потерпілих знаходиться у важкому стані з «напівампутованою стопою».
За непідтвердженими даними, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, які стрибали на ескалаторі.
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Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня в римському метро обрушився ескалатор: постраждали десятки російських футбольних фанатів.