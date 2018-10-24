Der Spiegel: Росії рано радіти розірванню ядерної угоди зі США

Економічно квола Москва не витримає нову ядерну гонку, яку доведеться вести одразу з двома гігантами.

В короткостроковій перспективі вихід США з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності від 1987 року піде на користь Росії.

Москві більше не потрібно буде вдавати виконання його умов. Вона зможе відкрито розгортати такі ракети. Крім того, вона навіть не буде нести політичну відповідальність за розірвання важливого договору часів Холодної війни. Відповідальність впаде на плечі Дональда Трампа, пише німецьке видання Der Spiegel.

Його рішення вийти з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності підтвердить той образ США, який Кремль так сильно намагається створити. Вашингтон виставляють ненадійним партнером, який переслідує лише свої корисні інтереси і не зробив достатньо для того, щоб після Холодної війни домовитися про безпеку з Москвою.

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Однак, кінець договору від 1987 року також створить ризики для Росії. Як говорив Путін на «Валдайському форумі» минулого року, Росії дійсно доведеться реагувати «блискавично і дзеркально». Почнеться велика гонка озброєнь. А тим часом, дія угоди між Вашингтоном і Москвою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь закінчиться в 2021 році. Тож обмежень для ядерної зброї, систем запуску і боєголовок більше не буде.

Геополітична картинка сильно змінилася за останні 30 років. Американські ракети тепер зможуть з’явитися не лише у Румунії чи Польщі, а й, приміром, на території країн Балтії прямо біля кордону Росії.

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Крім того, здатність Москви брати участь у гонці озброєнь теж під великим питанням, зважаючи на те, що її економіка менша навіть, ніж у Італії. Кремлю доведеться цього разу змагатися не лише зі США, а й з економічно могутнім Китаєм, який розташований по сусідству і теж нарощує військову силу.