The Times: Низка лордів Британії на фінансовому утриманні Росії

Британські депутати намагаються очистити парламент від шляхти зі зв’язками з Москвою.

Депутати Палати представників Великої Британії вимагають, щоб пери у парламенті відмовилися від своїх фінансових інтересів, пов’язаних з Росією на тлі зростання агресії Москви.

Про це пише The Times додаючи, що депутати і активісти за підвищення прозорості вимагають також переглянути і зробити жорсткішими умови Кодексу поведінки лордів у парламенті. Зокрема, пропонується посилити ті пункти, які стосуються зв’язку з іншими країнами.

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Ці заклики прозвучали після розслідування The Times, в ході якого було виявлено, що низка перів у Палаті лордів тісно пов’язані з Росією. І ці зв’язки вони підтримували навіть під час атаки за допомогою отрути «Новачок» у Солсбері.

Видання зауважує, що лорд Скіделскі, який займає посаду у верхній палаті британського парламенту, виявився одним з членів ради директорів російської компанії «Роснефть». В 2014 році він виступав у Палаті громад і протестував проти запровадження санкцій проти Росії після анексії українського Криму.

Лорд Понсонбі Шелбредський – член Лейбористської партії. В реєстрі депутатів він зізнався, що входить в раду директорів російської нафтогазової компанії RNG Joint Stock Company, а також її батьківської фірми Eastsib. Остання зареєстрована на Кіпрі, але діє в Росії.

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Лорд Траскотт отримує дохід за роль голови консультативної ради Russian Gold Fund, який інвестує в приватні акції. В січні британський шляхтич називав «фантазією» твердження, що Росія може влаштувати атаку проти країн НАТО. Він також закликав Лондон покращувати відносини з Кремлем. Його дружина – Світлана Черникова – донька російського полковника. Лорд Траскотт в коментарі The Times наполягав, що Russian Gold Fund – це нібито не російська компанія і в ній «немає російських грошей».

Викриття роздратувало британських парламентарів. Депутат палати громад від Консервативної партії Боб Сілі закликав шляхтичів, які працюють на ворожі країни, відмовитися від права брати участь у засіданнях парламенту.