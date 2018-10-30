Авіакатастрофа в Індонезії: поліція направила на ДНК-експертизу 24 мішки з останками загиблих (відео)

Водолази знайшли 10 тіл, а решта 14 мішків містять розчленовані частини тіла.

В ході пошукової операції після авіакатастрофи Boeing 737 авіакомпанії Lion Air в Індонезії рятувальники зібрали 24 мішки з останками жертв.

Глава Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії Мухаммад Сяуги заявив, що водолази знайшли 10 тіл, а решта 14 мішків містять розчленовані частини тіла, передає The Straits Times.

Заступник начальника поліції Арі Доно Сукманто, виступаючи перед журналістами на прес-конференції, заявив, що експерти-криміналісти проводять серію тестів на останках тіл з місця аварії, але їм ще належить встановити їх особи. Зазначається, що серед них є останки немовляти.

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Понад 130 членів сімей людей, що знаходилися на борту Lion Air JT610, надали владі дані ДНК для надання допомоги в ідентифікації жертв.

Повідомляється, що 189 чоловік на борту рейсу JT610 включали двох немовлят, одну дитину, двох пілотів, шість бортпровідників та 20 співробітників Міністерства фінансів, які були в Джакарті на пам'ятному заході минулої суботи.

Начальник пошукової операції Бамбанг Сур'ї Аджі пророкує, що загинули всі 189 пасажирів літака. Якщо це так, то ця катастрофа стане найбільш смертоносною аварією літака з часів аварії рейсу авіакомпанії Garuda GA152, який забрав 234 життя в 1997 році.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираїта, у цього літака були технічні неполадки, які проявилися під час попереднього перельоту з острова Балі до Джакарти. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером із запитом повернутися в аеропорт.

За даними МЗС України, українців немає серед пасажирів і членів екіпажу літака.