Франція направить до Іраку авіаносець для боротьби з "Ісламською державою"
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що його країна направляє авіаносець для того, щоб надавати інтенсивнішу підтримку бойовим операціям в Іраку проти ісламістського угруповання «Ісламська держава».
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Виступаючи на борту цього авіаносця «Шарль де Голль» на південному узбережжі Франції, Олланд заявив, що корабель діятиме в тісній співпраці з міжнародною коаліцією під проводом США, яка бореться проти цього угруповання в Іраку й Сирії.
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Франція вже бере участь у діях цієї коаліції – її авіація завдає повітряних ударів по позиціях ісламістів. Їх здійснюють 15 французьких літаків, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах і Йорданії. Але, як сказав Олланд, становище, що склалося після терористичних нападів ісламістів у Парижі минулого тижня, під час яких загинули 17 людей, виправдовує участь в операції також і авіаносця.