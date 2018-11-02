У США вперше за п'ять років засудженого стратили на електричному стільці

Даний вид страти був застосований у США вперше за п'ять років — востаннє засудженого стратили на електричному стільці у 2013 році в штаті Віргінія.

У Нашвіллі, столиці штату Теннессі, за допомогою електричного стільця стратили 63-річного Едмунда Загорські.

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Про це повідомляє місцевий телеканал WSMV. Відзначається, що такий вид страти обрав сам Загорські, вважаючи, що вона менш болюча, ніж смертельна ін'єкція. Його засудили до вищої міри покарання у 1984 році за вбивство двох осіб, які намагалися купити наркотики в нього.

Даний вид страти був застосований у США вперше за п'ять років — востаннє засудженого стратили на електричному стільці у 2013 році в штаті Віргінія. У Теннессі він не використовувався з 1960 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп висловився за смертну кару для тих, хто влаштовує стрілянину в релігійних храмах.