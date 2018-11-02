Newsweek: Росія вистрілила собі в ногу, коли обклала санкціями Україну

Москва, вочевидь, досі не розуміє, як мислять і реагують на тиск українці.

Росія запровадила фінансові санкції проти 68 компаній і 322 громадян України, які мають зв’язок з політикою чи належать до ділової еліти країни.

Відносини між Москвою і Києвом стали надзвичайно напруженими після того, як російські сили влаштували війну на Донбасі в 2014 році. Український уряд теж запровадив санкції проти російських громадян, які так чи інакше пов’язані з анексією Криму.

Водночас обидві країни постійно говорять про свою підтримку мирного процесу і про бажання нормалізувати відносини. Однак, експерти вважають, що рішення Росії запровадити свої санкції перед виборами в Україні демонструє, що Москва зовсім не хоче встановлювати мир у відносинах із сусідом, пише Newsweek.

«Росія і Україна продовжують військову і економічну війну в форматі «око за око». Росіяни обрали високопоставлених українців з уряду і бізнесу, щоб завдати якомога більшого болю. При цьому в список потрапили навіть неантиросійські діячі, такі як Віктор Пінчук. Це все здебільшого люди, які хотіли б порозуміння з Росією», - сказав експерт Atlantic Council Аріель Коен.

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Він також додав, що російські санкції стосуються і головних кандидатів на українських президентських виборах, які потенційно могли б спробувати завершити конфлікт з Росією.

«Тому Росія насправді сама собі завдала шкоди. Якщо росіяни думають, що такі заходи вплинуть на українські президентські вибори в березні і допоможуть якось проросійським кандидатам, тоді вони досі не розуміють, як українці діють і думають. Тож це був постріл собі ж у ногу. Цей вчинок демонструє, що Москва насправді не шукає порозуміння з Україною», - сказав Коен.

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У свою чергу, колишній посол США в Україні Джон Хербст переконаний, що Москва продовжує свою політику тиску на Україну, сподіваючись, що це змусить її підкоритися волі Кремля.

«Це не перший випадок, коли вони використовують економічні санкції проти країн по сусідству», - сказав колишній американський посол.