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У Лондоні сталася пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії (відео)

18:53, 02 листопада 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії. У Лондоні спалахнув сусідній із дипломатичною установою будинок.

Свідки, які зафільмували полум'я, кажуть, чули кілька вибухів, перш ніж воно охопило дім. 

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Теги: #пожежа#Лондон#Саудівська Аравія