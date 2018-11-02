У Лондоні сталася пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії (відео)
18:53, 02 листопада 2018Світ
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У Лондоні спалахнув сусідній із дипломатичною установою будинок.
У Лондоні сталася пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії. У Лондоні спалахнув сусідній із дипломатичною установою будинок.
Свідки, які зафільмували полум'я, кажуть, чули кілька вибухів, перш ніж воно охопило дім.
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