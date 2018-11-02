У Лондоні сталася пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії (відео)

У Лондоні спалахнув сусідній із дипломатичною установою будинок.

У Лондоні сталася пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожУ Києві поблизу Мистецького Арсеналу горіла будівля колишніх військових казарм (відео) Пожежа поблизу посольства Саудівської Аравії. У Лондоні спалахнув сусідній із дипломатичною установою будинок. Свідки, які зафільмували полум'я, кажуть, чули кілька вибухів, перш ніж воно охопило дім.

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