У США при обваленні будівлі Amazon загинули дві людини (відео)
17:52, 03 листопада 2018Світ
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В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем.
У США обрушилася будівля Amazon / скрін відео
В американському штаті Меріленд дві людини загинули внаслідок обвалення у сортувальному центрі Amazon.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Baltimore Sun з посиланням на рятувальників.
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Зазначається, що інцидент стався в південно-східному Балтиморі. Через шторм біля будівлі обвалилася стіна. Рятувальники залишаються на місці події для розбору завалів.
В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем.
Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbalpic.twitter.com/TaDXuwZhMh— Jennifer Franciotti (@wbaljfro) November 3, 2018
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