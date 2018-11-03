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У США при обваленні будівлі Amazon загинули дві людини (відео)

17:52, 03 листопада 2018
Світ
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У США обрушилася будівля Amazon / скрін відео

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Baltimore Sun з посиланням на рятувальників.

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Зазначається, що інцидент стався в південно-східному Балтиморі. Через шторм біля будівлі обвалилася стіна. Рятувальники залишаються на місці події для розбору завалів.

В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем.

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Теги: #США#Amazon