У США при обваленні будівлі Amazon загинули дві людини (відео)

В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем.

В американському штаті Меріленд дві людини загинули внаслідок обвалення у сортувальному центрі Amazon.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Baltimore Sun з посиланням на рятувальників.

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Зазначається, що інцидент стався в південно-східному Балтиморі. Через шторм біля будівлі обвалилася стіна. Рятувальники залишаються на місці події для розбору завалів.

В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем.