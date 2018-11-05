В Італії засуджений за зв'язки з мафією злочинець захопив заручників (відео)

Чоловіка засудили до 19 років ув'язнення, але він зумів втекти від правоохоронців.

Італієць Франческо Амато, засуджений за причетність до мафіозної структури, захопив заручників у поштовому відділенні поблизу міста Реджо-нель-Емілія.

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Як повідомляє ANSA, посилаючись на місцеві джерела, озброєний ножем чоловік відпустив усіх клієнтів відділення, але взяв у заручники п'ятьох його співробітників, включаючи жінку-директора.

На місце прибула поліція, територію оточили. Зі злочинцем почали вести переговори. Приблизно через годину він відпустив жінку, їй стало погано, тому її передали медикам.

Поліція розглядає можливість відправки спецназу для звільнення заручників.

Відзначається, що Амато був у бігах з того моменту, як суд виніс йому вирок у масштабному судовому процесі проти калабрійської мафіозної структури, відомої як «Ндрангета». Його засудили до 19 років ув'язнення, але він зумів втекти від поліції.

Всього в рамках процесу було винесено 118 судових вироків.

Раніше повідомлялося, що в США чоловік взяв у заручники дітей і відкрив вогонь по поліцейським.