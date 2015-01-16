В Іркутській області на зупинці прогримів вибух потужністю понад кілограм тротилу (фоторепортаж)

Потужність вибуху, що стався вчора, 15 січня, на зупинці в Ангарську Іркутської області в Росії, склала понад 1 кг в тротиловому еквіваленті, повідомляється в п'ятницю на сайті Бодайбинской адміністрації, передає російське агентство ТАСС.

"На місці події визначено, що стався вибух саморобного вибухового пристрою (СВП). Попередньо фахівцями-вибухотехніками було встановлено, що СВП мало оболонку у вигляді циліндра, було начинено вражаючими предметами у вигляді болтів і гайок, потужність склала понад 1 кг в тротиловому еквіваленті, були електронні мікросхеми та джерело живлення (акумулятор). Можливий спосіб приведення в дію - дистанційний або контактний. Вибуховий пристрій знаходився в полімерному пакеті синього кольору", - йдеться у повідомленні.

Поліція Іркутської області заявила, що не поширювала інформацію про вибуховий пристрій, який спрацював у четвер на зупинці громадського транспорту в Ангарську.

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Джерелом для бодайбинської влади став документ, підписаний заступником начальника поліції ГУ МВС Росії по Іркутській області полковником І. А. Берковіц. "Він надійшов в адміністрацію у четвер по факсу", - ТАСС повідомила головний фахівець зі зв'язків з громадськістю адміністрації Бодайбо та району Світлана Балаєва.

Раніше повідомлялося, що версія теракту слідчим управлінням поки не розглядається.

Вибух на зупинці громадського транспорту в 211-му кварталі Ангарська пролунав у четвер 15 січня близько 8:35 за місцевим часом; постраждали двоє перехожих, один з них був госпіталізований у вкрай важкому стані.