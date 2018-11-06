В Японії кількість самогубств серед дітей і підлітків досягла найвищої позначки за 30 років

За життя багато хто з цих дітей скаржилися на проблеми в родині, знущання з боку однолітків і висловлювали занепокоєння з приводу свого майбутнього.

Рівень самогубств серед дітей в Японії досяг найвищої позначки за останні 30 років, повідомило міністерство освіти країни.

З березня 2016 року по березень 2017 рахунки з життям звели 250 дітей і підлітків. В наступному році дітей-самогубців стало в п'ять разів більше, і це найвищий показник з 1986 року, пише Бі-Бі-Сі.

За життя багато хто з цих дітей скаржилися на проблеми в родині, знущання з боку однолітків і висловлювали занепокоєння з приводу свого майбутнього.

Однак причини загибелі багатьох дітей так і залишаються нез'ясованими, кажуть у школах. Вони не шукали допомоги при житті і не залишили передсмертних записок.

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Більшість випадків самогубств відбувається серед учнів старшої школи, де по японській системі освіти підлітки вчаться до 18 років.

Уряд Японії опублікував доповідь, у якій фахівці аналізують дані про дитячі самогубства в період з 1972 по 2013 рр.

Один з головних висновків полягає в тому, що кількість самогубств різко зростає з початком навчального року 1 вересня.

Самогубство є основною причиною смерті молодих людей у Японії, випереджаючи навіть невиліковні захворювання.

"Число самогубств серед школярів залишається дуже великим, це тривожна ситуація, яку треба терміново вирішувати", - сказав міністр освіти Японії Норіакі Кізатакі після публікації доповіді уряду.

Загальне число самогубств в країні поступово знижується - з 34,5 тисяч випадків у 2003 році до 21 тисячі 2017-м.