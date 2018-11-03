У Києві 15-річна дівчина зістрибнула з пожежної вежі і розбилася на смерть

Згідно з повідомленням, у дівчини були проблеми в особистому житті, вона попрощалася з усіма і стрибнула з верхівки вежі.

У Києві в п'ятницю ввечері, 2 листопада, дівчина-підліток померла після падіння з пожежної вежі.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook. "Вчора, у 20:45 на лінію 102 надійшов виклик про те, що 15-річна дівчина покінчила життя самогубством на пожежній вежі в лісі («каланча»). По прибуттю, наряд поліції побачив 4-х підлітків, які плакали та працівників медичної служби, які вже констатували смерть", - сказано в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, у дівчини були проблеми в особистому житті, вона попрощалася з усіма і стрибнула з верхівки вежі.

Раніше в Запоріжжі восьмикласниця скоїла суїцид, стрибнувши з мосту в Дніпро.