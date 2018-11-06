Atlantic Council: Санкції Росії нищать всі шанси проросійських сил в Україні на виборах

Після такого просування лояльності до Москви повинно стати неможливим.

Першого листопада уряд Росії оголосив, що обкладає санкціями 322 громадян України і 68 українських компаній.

Це найширші обмеження, запроваджені будь-якою країною у конфронтації між Кремлем і Заходом через російську агресію проти Києва.

Про це в своїй статті пише старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд, додаючи, що російський «чорний список» можна читати як довідку про те, хто є хто серед українських еліт. В нього потрапили лідери партій, які заявляють про свій проєвропейський курс, а також ліберальні депутати, члени правлячої партії «Блок Петра Порошенка» і люди з близького оточення українського президента. Хоча імені самого президента в ньому немає. Єдина політична сила, яку Москва фактично оминула – це «Опозиційний блок».

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Більше дивує ділова складова російського списку, яка стала копією рейтингу найбагатших українців за версією Forbes. Цікавим, на думку експерта, стало те, що в «чорний» список Кремль занесла російського бізнесмена Павла Фукса, який живе в Москві, партнера Дмитра Фірташа – Івана Фурсина, а також Костянтина Григоришина, який був донедавна громадянином Росії.

Виконавчий директор «Нафтогазу» Андрій Коболєв теж під російськими санкціями. Це може означати, що «Газпром» більше не хоче вести переговори українською компанією. Список компаній, на які розповсюджуються російські обмеження, складений на основі того, як Москва обійшлася з їхніми власниками. В нього потрапили численні шахти і металургійні компанії, агрохолдинги і великі виробники добрив, а також найбільші українські ритейлори. Але Кремль оминув олігарха Ріната Ахметова і Вадима Новинського, а також компанії, які їм належать. «Рошен» чи інші компанії, які належать президенту Петру Порошенку, теж не потрапили у російський список.

На думку Аслунда, вчинок Росії не буде мати значний економічний вплив. Обсяг торгівлі між сусідніми країнами впав на 80% у період з 2012 до 2016 року. Тепер лише 12% від зовнішньої торгівлі України припадає на російський ринок. Але ще третина українського експорту в РФ, зокрема продовольчі товари і продукти металургії, вірогідно теж тепер зникнуть. Зі скороченням двосторонньої торгівлі Київ буде ставати все більш стійким до російських санкцій.

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Політичний вплив буде значно жорсткішим. Попри те, що російський уряд виставив свої санкції як протидію проти обмежень, запроваджених США і Україною, вони надто масштабні. А підстава для їх виправдання дуже непереконлива і зводиться лише до фрази: «За недружні дії». Тому, на думку Аслунда, через них будь-кому в Україні, хто захоче просувати більш лояльну до Росії політику, буде важко. Зважаючи на те, що до президентських виборів лишилося лише 5 місяців, проросійські кандидати в Україні не зможуть просувати свою політичну платформу. Інше питання: чи відреагують США і Європа на російський тиск запровадженням нових санкцій проти Росії.