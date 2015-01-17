Папа Франциск скоротив візит на Філіппіни через шторм
10:27, 17 січня 2015Світ
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Папа римський Франциск через шторм достроково покинув філіппінський острів Лейте, який сильно постраждав від тайфуну "Хайят" восени 2013 року.
Reuters
Понтифік вилетів з міста Таклобан в Манілу на 4 години раніше запланованого часу, передає Бі-бі-сі. Глава Римсько-католицької церкви дослухався поради пілотів, які настійно рекомендували понтифіку покинути Таклобан раніше через наближення шторму.
Читайте такожПапа Римський заявив, що Україна стала театром бойових дійУ Таклобані папа римський під проливним дощем і при сильному вітрі провів месу, участь у якій взяли десятки тисяч жителів міста.
Після меси Франциск зустрівся з постраждалими від тайфуну та родичами загиблих.
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