Папа Франциск скоротив візит на Філіппіни через шторм

Понтифік вилетів з міста Таклобан в Манілу на 4 години раніше запланованого часу, передає Бі-бі-сі. Глава Римсько-католицької церкви дослухався поради пілотів, які настійно рекомендували понтифіку покинути Таклобан раніше через наближення шторму.

Читайте такожПапа Римський заявив, що Україна стала театром бойових дійУ Таклобані папа римський під проливним дощем і при сильному вітрі провів месу, участь у якій взяли десятки тисяч жителів міста.

Після меси Франциск зустрівся з постраждалими від тайфуну та родичами загиблих.