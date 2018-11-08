Military Times: Холодна війна вже триває в небі над Європою

Російські військові літаки наважуються на небезпечні й зухвалі маневри, яких американські військові не бачили вже давно.

Цього тижня російський Су-27 надзвичайно небезпечно наблизився до літака Військово-морських сил США у небі над Чорним морем. І це друге така небезпечна взаємодія за рік, про яку стало відомо громадськості.

Американські військові оприлюднили відео, на якому видно, як винищувач Росії перехоплює EP-3 Aries II під час рутинної місії в міжнародному повітряному просторі. Російський пілот зробив різкий поворот просто перед американським літаком, спричинивши турбулентність.

Окрім того, що вибрик Су-27 поставив під загрозу екіпаж американського літака, він також став черговим доказом повернення поведінки часів Холодної війни у небо над Східною Європою, пише Military Times з посиланням на військових експертів.

Деякі аналітики зауважили, що російський літак підійшов занадто близько до EP-3 Aries II, тим самим даючи привід для конфліктів у небі, які можуть призвести до смертей і більш масштабного конфлікту між країнами.

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«У нас часто ставалися перехоплення», - пригадав колишній військовий пілот США Джеррі Хендрікс, який служив на EP-3 Aries II в часи Холодної війни проти СРСР.

Його літак теж колись перехоплювали радянські бойові машини над Середземним морем. Подібні контакти регулюються угодою про запобігання інцидентів у морях і над ними (INSSEA) від 1972 року. Вона була розроблена для того, щоб скоротити напругу часів Холодної війни і не допустити початку нищівної конфронтації між США і СРСР, яка б могла дати початок Третій світовій війні. В 1989 році домовленості були посинені угодою про запобігання небезпечній військовій активності. Обидві угоди сучасна Росія повторно схвалила в 1998 році.

«Ми визнали, що в разі нашого наближення до сфери інтересів росіян, вони будуть змушені перехопити нас. Якщо вони прочнуть літати біля Східного чи Західного узбережжя США або в Арктиці, ми теж їх перехопимо», - пояснив Хендрікс.

Але він додав, що останній зухвалий маневр російського Су-27 не підпадає під усі випадки, які прописані в формальних угодах.

«Я дивився відео і думав: «О, Господи, вони підійшли надто близько». Там була суміш поганих елементів, які могли вибухнути реакцією», - сказав американський експерт.

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За найгіршим сценарієм, вогонь від двигуна Су-27 міг спричинити пожежу в носовій частині американського застарілого літака.

«Якби була втрата літака, втрата життів з будь-якого боку, ми б опинилися за межами дипломатичного інциденту», - пояснив Хендрікс.

Росія почала агресивно поводитися в небі після окупації українського Криму в 2014 році. Радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Сансін пояснив, що російська військова агресія проти України призвела до збільшення присутності американських бойових кораблів у Чорному і Балтійському морях.

«Ми зміцнюємося в морях, які близькі до російської території. Це для них все одно, що Карибська криза», - сказав він.