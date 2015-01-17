76% французів схвалюють антитерористичні заходи - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром вивчення громадської думки Odoxa, пише Українська правда за інформацією Le Figaro.

Зокрема, 38% респондентів відносяться до запроваджених заходів безпеки "дуже позитивно", і ще 38% "досить добре".

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Водночас, проти посилених антитерористичних заходів висловилися 24% опитаних.

Разом з тим, більшість французів виявилися досить скептичними щодо "відчуття національної єдності" після терористичних актів в країні.

Так, зокрема, 89% респондентів вважає, що "національна єдність триватиме лише деякий час".

Як повідомлялося, 12 людей стали жертвами терористів у редакції сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

Двох підозрюваних у здійсненні теракту в редакції, братів Шеріфа та Саїда Куаши, вбито під час поліцейської операції.

Терориста, який захопив заручників в магазині в паризькому районі Порт-де-Вінсен, вбито під час штурму, але загинула також частина заручників.