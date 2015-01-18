Тираж останнього номера Charlie Hebdo досягнув семи мільйонів примірників

Раніше повідомлялося, що тираж збільшать до п'яти мільйонів. Рекомендована ціна на видання становить три євро, але на інтернет-аукціонах через підвищений попит його почали продавати по 300-400 євро.

Джерело RFI, близьке до журналу, назвало підвищення тиражу «історичним моментом».

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У четвер і п'ятницю було продано близько двох мільйонів копій, пише Дождь.

Раніше стало відомо, що примірники чергового номера журналу Charlie Hebdo у Франції, Великобританії та Німеччині, тільки-но з"явившись у продажу, були розкуплені за лічені хвилини.