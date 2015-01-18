Обама хоче запропонувати підняти податки для багатих

Президент США Барак Обама в своєму щорічному посланні до Конгресу "Про становище країни" (State of the Union Address) має намір запропонувати збільшити податки для багатих, а так само скасувати пільгу на збори за успадковані цінні папери, пише ТАСС.

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Про це повідомили в суботу представники американської адміністрації.

За наявною інформацією, глава Білого дому закличе підвищити податки до 28% для сімей, загальний річний дохід яких перевищує $500 тисяч. Зараз ставка становить 23,8%, цей рівень також був встановлений при Обамі, до нього ця цифра дорівнювала 15%. Ймовірно, ця пропозиція зустріне критику з боку Республіканської партії, яка раніше виступала проти подібних ініціатив.

Крім цього, Обама також хоче змусити американців платити податки з цінних паперів з того моменту, коли вони були успадковані. У Білому домі відзначають, що ця реформа, у разі її реалізації, торкнеться лише 1% осіб, які отримують дохід.

Джерела також повідомили, що президент закликає Конгрес зробити громадські коледжі безкоштовними для багатьох категорій студентів, підвищити відпускні та посилити заходи кібербезпеки для захисту електронних даних американців.