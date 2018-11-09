The Guardian: В США взялися за екс-партнера Манафорта в Україні

Кілімник має заплутані зв’язки не лише з головою колишнього виборчого штабу Трампа й екс-президентом України, а й з олігархами й спецслужбами Росії.

Росіянина зі зв’язками у російській розвідці чекають нові перевірки, які влаштує команда Спеціального представника Департаменту юстиції США Роберта Мюллера.

Про це пише The Guardian з посиланням на колишніх федеральних прокурорів нагадуючи, що Мюллер розслідує втручання Росії у американські вибори в 2016 році і можливу змову між виборчою командою Дональда Трампа і російським урядом.

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Костянтин Кілімник потрапив в поле зору розслідування через зв’язки з Полом Манафортом, який очолював виборчий штаб нинішнього американського президента. Разом вони просували політичні цілі проросійських політиків в Україні. Мюллер вже звинувачував Кілімника в тому, що він намагався залякати свідків. А нещодавно стало відомо, що росіянин допоміг незаконно перерахувати 50 тисяч доларів від заможного українця в інавгураційний фонд Трампа.

Кілімник також фігурує у епізоді справи проти Манафорта, в якому політтехнолог планував використати свою роль в передвиборчій команді нинішнього президента США для погашення мільйонних боргів перед олігархом Олегом Дерипаскою. Останній має тісні зв’язки з Володимиром Путіним. Також слідчі Мюллера уклали угоди з Манафортом, його колишнім заступником Ріком Гейтсом і лобістом Семом Паттеном про співпрацю зі слідством. Всі вони були бізнес-партнерами Кілімніка.

«Можна впевнено сказати, що прокурори будуть розпитувати тих, хто пішов на співпрацю, про розмови з Кілімником. Вони також будуть цікавитися деталями співпраці Кілімника з Дерипаскою», - пояснив колишній прокурор США Чак Розенберг.

«Якщо і є хтось, хто може організувати зв’язок між виборчою командою і російським урядом, то це Кілімник. І якщо хтось і може пояснити природу цих зв’язків, то це Манафорт», - переконаний колишній помічник спеціального прокурора у справі Вотергейт Нік Акерман.

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Видання пише, що слідству наразі відомо, що Манафорт, якого вже засудили в США, і Кілімник працювали разом на російські інтереси досить давно. Їх обох так чи інакше пов’язували справи з Дерипаскою і колишнім режимом Віктора Януковича в Україні. В лютому, коли Янукович втік в Росію через протести, Кілімник разом з Семом Паттеном почали працювати над новим проектом. Вони організували зустрічі у Вашингтоні з американськими чиновниками для Сергія Льовочкіна, який очолив нову партію «Опозиційний блок». Український впливовий політик нібито через Паттена незаконно перерахував 50 тисяч доларів в інавгураційний фонд Трампа.