Канадського міністра закидали черевиками і яйцями в Палестині

Десятки палестинців закидали взуттям та яйцями конвой міністра закордонних справ Канади Джона Берда, який приїхав в неділю, 18 січня, в Рамаллу, щоб зустрітися з палестинським колегою Ріяд аль-Малікі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

За даними Reuters, глава МЗС не постраждав. Одне яйце потрапило в дах автомобіля. Інцидент стався вже після переговорів з аль-Малікі в зовнішньополітичному відомстві.

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Кілька десятків бійців спецназу, озброєні кулеметами, не стали протистояти натовпу. На акцію зібралися приблизно 100 осіб, хоча не всі вони атакували конвой канадського чиновника. Протестувальники тримали плакати з написами: «Берд, тобі не раді в Палестині».

Раніше активісти руху ФАТХ (його лідером є президент Палестини Махмуд Аббас) закликали бойкотувати візит Берда, оскільки Канада займає произраильскую позицію.

15 січня на сайті МЗС Канади було розміщено повідомлення про те, що глава відомства збирається нанести візит в Ізраїль і Палестину. Зазначалося, що ця поїздка відкриє можливість підтвердити обопільну прихильність стратегічного партнерства. «Канада високо цінує тісні зв'язки з Ізраїлем», - наводяться в заяві слова Берда.

Оттава назвала підписання Аббасом Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що дозволяє Палестині стати членом МКС, провокаційним рішенням, яке «лише посилює розрив між палестинцями і ізраїльтянами і призведе до плачевних наслідків». У 2012 році Канада, разом з США та Ізраїлем, проголосувала проти визнання Палестини в якості держави-спостерігача в ООН.