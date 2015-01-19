Головред Charlie Hebdo: політика видання - це захист всіх свобод

Таку заяву зробив головний редактор французького видання Charlie Hebdo Жерар Бьяр в інтерв'ю виданню Le Parisien, передає ZN.UA.

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"В кожному номері нашого журналу, де зображений пророк Мухаммед, ми намагаємося заявити про свободу вибору і захищаємо свободу віросповідання", - зазначив Жерар Бьяр.

"Ми намагаємося донести і думки про те, що Бог не повинен бути політичним чи громадським діячем. Тому політика Charlie Hebdo - це захист всіх свобод: свобода самовираження, свобода віросповідання, свобода совісті і демократії", - додав головний редактор журналу.