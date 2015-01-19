Влада Малі оголосила про перемогу над вірусом Ебола

У заяві міністра охорони здоров'я країни говориться, що нових випадків захворювання не було зареєстровано протягом останніх 42 днів, повідомляє Бі-бі-сі.

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Малі - одна з шести країн Західної Африки, уражених небезпечним вірусом, в ній було зафіксовано принаймні 6 випадків смерті від лихоманки Ебола.

За даними ООН, від зараження вірусом Ебола загинули понад 8400 людей. Більшість летальних випадків сталася в Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії.