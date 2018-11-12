Американський винищувач розбився в Філіппінському морі
10:09, 12 листопада 2018Світ
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За повідомленнями військових, до аварії призвели технічні неполадки на борту, їх характер не уточнюється.
Ілюстрація / REUTERS
Винищувач ВМС США F/A-18 впав у Філіппінське море.
Про це повідомив сьомий флот ВМС США на своєму сайті. Двоє пілотів встигли катапультуватися, і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця, їх стан задовільний.
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За повідомленнями військових, до аварії призвели технічні неполадки на борту, їх характер не уточнюється.
Раніше в Єгипті розбився поставлений Росією винищувач Міг-29.
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