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Американський винищувач розбився в Філіппінському морі

10:09, 12 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив сьомий флот ВМС США на своєму сайті. Двоє пілотів встигли катапультуватися, і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця, їх стан задовільний.

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За повідомленнями військових, до аварії призвели технічні неполадки на борту, їх характер не уточнюється.

Раніше в Єгипті розбився поставлений Росією винищувач Міг-29.

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Теги: #винищувач#США#аварія