Американський винищувач розбився в Філіппінському морі

За повідомленнями військових, до аварії призвели технічні неполадки на борту, їх характер не уточнюється.

Винищувач ВМС США F/A-18 впав у Філіппінське море.

Про це повідомив сьомий флот ВМС США на своєму сайті. Двоє пілотів встигли катапультуватися, і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця, їх стан задовільний.

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За повідомленнями військових, до аварії призвели технічні неполадки на борту, їх характер не уточнюється.

Раніше в Єгипті розбився поставлений Росією винищувач Міг-29.